REPORTAAŽ Lumine ilu ja paras melu: Ida-Virumaal peetud Tartu maraton oli katsumus, kuid publikule magus maasikas

«No stresso, no stresso, no need to be depresso …» kõlasid korduvalt Tommy Cashi eurolaulu sõnad Alutaguse tervisespordikeskuses, kui paar tuhat Tartu maratoni põhidistantsil osalenut olid sinna kitsukesse paika halvemal juhul ehk mitme kilomeetri kauguselt kohale tatsanud. Ruumi nappis tõesti nii rajal kui selle ääres, kuid kas see segas meeleolu? Ei, kindlasti mitte!