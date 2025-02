Ukrainlanna Anna Vjaznikova vajab fotostuudio avamiseks toetajate väikest panust

Fotograaf Anna Vjaznikova on elanud Eestis ligi kolm aastat ja on peagi avamas oma stuudiot. Ta on üks neist tuhandetest Ukraina sõjapõgenikest, kelle Tartu linn 2022. aasta kevadtalvel vastu võttis, ja kes on siia oma kahe lapsega elama jäänud.