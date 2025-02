GALERII Fotokuulsus näitab oma piltidel Alvar Aalto loomingust ka Tähtvere kauneimat maja

Soome Instituudi korraldatud näitusel on ka Elina Brotheruse teisi fotosid Alvar Aalto loodud majadest. Pildid ei ole lihtsalt niisama hoonetest ja tühjadest ruumidest. Fotokunstnik on jäädvustanud inimese kohaloleku: ta on nende ruumide ja hoonete piltidel ka ise, kuid mitte Elina Brotherusena, vaid kehastunud kujuteldavaks elanikuks või kellekski teiseks, kelle vaatevinklist avaneb ruum foto vaatajaile.