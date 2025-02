E-kunstisalongi aastapäeva näitusel leidub muu hulgas töid sünnimaalt lahkunud kunstnikelt

Näiteks Silja Salmistu elab ja töötab juba pikki aastaid Taanis ja on rahvusvaheliselt tunnustatud pastellimeister. Peeter Krosmann on mõni aasta tagasi valinud uueks elukohaks Leedu linna Kaunase, ometi on ta side Tartuga ja samuti E-kunstisalongiga jätkunud.