Kertu Saks: vahekokkuvõte Eesti rahvale muuseumi juhi ametit üle andes

2024. aasta sügisel tuli ERMile ülesanne kärpida. Vaatasime üle oma tegevuskulud, lükkasime edasi mõned näituste avamised ja kahjuks pidime ligi 150 töötajast koondama ka 3,6 ametikohta. Koondamisotsused on alati väga rasked ja on mõistetav, et need tekitavad reaktsioone. Üleüldise ebakindluse ja ärevuse olukorras on ERMi 2025. aasta eelarve pigem konservatiivne, aga vaatame tulevikku siiski ettevaatlikult optimistlikult, sest meil on külastajatele pakkuda ka sel aastal mitmeid kõrgetasemelisi näitusi ja programmi.

Siht silme ees

Muuseumil seisavad lähiajal ees veel mitmed pragmaatilised otsused, mis puudutavad nii programmi, külastajaid kui majanduse olukorda laiemalt. Senisest enam saab teha koostööd muuseumidega väljaspool Eestit, et ühiste projektide raames suurendada nähtavust, vahetada oskusteavet, teadusuurimuste tulemusi ja tõsta professionaalsust. Uut hingamist vajab töö kogukondadega.

2025. aastal koostab muuseum uut arengukava ja seab sihte aastateks 2026 kuni 2030. ERM on paljude sündmuste toimumispaik ja jätkuvalt on üks olulisematest väljakutsetest, kuidas keskenduda eelkõige muuseumi põhitegevustele, milleks on näitused, haridus ja teadustöö, ja samal ajal teenida omatulu.

ERM on viimastel aastatel näidanud oma head kohanemisvõimet ja pingutanud selle nimel, et olla kogu rahva muuseum. Oleme tugevdanud oma rahvusvahelist positsiooni, edendanud kultuuridiplomaatiat ning jõudnud uute sihtgruppideni. Tulevikku vaadates on oluline, et ERM mõtestaks muutuvates oludes oma rolli, oleks avatud meelega ja jätkaks uuendustega, et tuua väärikalt inimesi kokku nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil.