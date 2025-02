Sõbrapäeval on söögikohtades järjekord ukse taga, perekonnaseisuametis aga mitte

Kuigi võiks arvata, et sõbra- ehk valentinipäeval soovib abieluranda sõuda tavalisest suurem hulk tartlasi, siis nii see siiski pole. Tartu linnavalitsuses sõlmib täna abielu vaid kaheksa paari, vaimulike juurde pole end tänaseks kirja pannud mitte keegi. See-eest on romantilisel tähtpäeval tung hoopis restoranidesse, kus on tulnud huvilistele suisa ära öelda.