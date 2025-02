Reedel on valentinipäev ehk sõbrapäev, laupäeval tiinapäev ehk neitsipäev ja pühapäeval Leedu iseseisvuspäev. Ühtlasi on need kolm kenad talvepäevad, sest temperatuur langeb meie kandis öösiti kümne külmakraadi lähedale, nii et laupäeval võib isegi Peipsi jääle minna, kuigi üksnes Alajõe ja Kodavere küla vahelisel alal. Need, kes jääle minekust ei hooli, saavad valida tegevusi mujal, näiteks kultuuri- ja haridusasutustes.