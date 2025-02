Kivilinna vähetuntud arteesiakaevust voolab lakkamatult imehead joogivett

Päev varem, kolmapäeval oli seal Kivilinna servas Ladva tänava arteesia kaevu juures üks Tallinna mees, kes ammutas täis 25 viieliitrist nõu ja ta teeb nii umbes kord kuus. Sest see on hea maitsega joogivesi, ütleb ta. Just samal põhjusel tuleb vett võtma ka Mare Võsu, sest tema majja pandi veepehmendaja, mis võttis ka veelt maitse.