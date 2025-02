kordumatu kodu Äiapapa unistus aitas päästa laguneva mõisa

Palamuse vallavalitsuse ametnik Rait Persidski on Kudina mõisas elanud täpipealt kakskümmend aastat. See aeg pole aga olnud piisav, et omal jõul tervet mõisa taastada.

See, kuidas Tartus sündinud ja kasvanud jahimehest Rait Persidskist sai Kudina mõisahärra, on tema enda sõnul üks kentsakas lugu. Esimest korda nägi ta seda Jõgevamaal Palamuse vallas asuvat 19. sajandi häärberit vilksamisi jahibussi aknast – see helkis oma punaste tellistega valge lume taustal nii toredasti, et jäi mehele meelde.