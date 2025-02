Tammeka rahakott pitsitab, kuid meeskond hoiab ühte ja naiskond saab nullist alustada

Tammeka meeskonna möödunud hooaja üks tipphetki leidis aset juulis, mil üle aastate alistati Flora. Kõik need võidukad sinisärgid, peale esiplaanil väravavahist kapteni Richard Alandi selja taga vasakul oleva Tanel Tammiku, jätkavad meeskonnas ka eesootaval hooajal.

Jalgpalliklubil Tammeka on praegu kibekiired ajad, märkis klubi tegevjuht Kristjan Tiirik. Samas on tegevuse planeerimisel hulk olulisi pusletükke just viimasel ajal paika sätitud ning nii ei ole ka ühtki põhjust, miks keegi peaks Tammekale enne hooaja algust Eesti meistrivõistlustel taas viimast kohta ennustama.