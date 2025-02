Juhtkiri Puhas kui prillikivi

Veel üks korruptsiooniasjas maha joostud Tartu abilinnapea on kohtus saanud võidu. Kas me peaksime nüüd ütlema, et prokuratuur on teinud oma tööd halvasti ja Isamaa ridadesse kuuluv ning praegu linnavolikogus Tartu asju ajav eksabilinnapea Priit Humal on puhas kui prillikivi?