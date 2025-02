Isabel Jezierska: mina olengi see naine, kelle süda murdus jõulupühal

Eesti 15–74-aastastest elanikest 15 protsenti on alkoholi liigtarvitajaid, neid on ümmarguselt 152 000 inimest. Liigtarvitamine on keskmisest levinum 35–44-aastaste meeste ja 15–24-aastaste naiste seas.

Alkohol on Eestis väga ligipääsetav: väidetavalt 90 protsendile Eesti inimestele on alkoholipood vaid kümne minuti kaugusel! Alkoholitarbimine hakkas jälle suurenema aastal 2019, kui Eestis langetati alkoholi aktsiisimäärasid. 2022. aastal moodustas tarbimine 11,2 liitrit absoluutalkoholi ühe täiskasvanud elaniku kohta, seega on lootust, et alkoholi tarvitamine on taas langustrendis nüüd, kui alkoholi hinnad on taas tõusuteel.