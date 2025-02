VAATA PILTE Kliinikumi väikesed patsiendid said veerand miljoni euro eest raviseadmeid

Uued seadmed aitavad tuua lapse vanematele lähemale, rääkis kliinikumi neonatoloogiaosakonna juhataja Annika Tiit-Vesingi. «Tahame, et vanemad saaksid rohkem olla oma laste juures ega peaks tundma hirmu kammitsevate masinate ees,» selgitas ta. «Mul on hea meel, et viimaste aastate võimas tehnoloogiline areng on toimunud just nimelt lapsevanemate heaolu silmas pidades.»