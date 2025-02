Kodukandi ajaloo uurija tuli lugejate ette 750-leheküljelise uue raamatuga

Sillaotsa ja Melliste kooli töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja, noorkotkaste juht, omavalitsustegelane ja koduloouurija, aastal 2020 Kastre valla hõbedase vapimärgi pälvinud Taivo Kirm on varemgi kodukandi teemadel raamatuid kirjutanud. Kaitseliidu teemadel samuti, tervelt kolm. Värskeim tema teostest, «Kastre vald ajajoonel», mille on mõne kuu eest lugejate ette toimetanud kirjastus Grenader, käsitleb aastaid 1920–1940.

See on järg sama pealkirja all ilmunud teosele, mis tuli trükist aastanumbriga 2019 samuti Grenaderi üllitisena ja milles on üles tähendatud olulisemad asjad aastaist 1917–1920. Kajastatud on Vene revolutsioonid, tsaari ja Venemaa Ajutise Valitsuse kukutamine, enamlaste võimuhaaramine ja põgenemine, Saksa okupatsioon, Eesti Vabariigi loomine, Vabadussõja rasked ajad ja esimene rahuaasta.