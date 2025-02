Suurnäitus ööelust saab läbi kuraatorituuride ja vikerpeoga

Mullu veebruarist alates on näitus ERMis üleval, kuid veidi enam kui aasta hiljem on aeg see kokku pakkida. Vähe uuritud Eesti linnaöö avalikule ja mitte nii avalikule ruumile keskenduv väljapanek algab üsnagi konservatiivsetest minevikukogemustest ning jõuab tänapäeva mitmekülgse ja kireva öise eluni.