Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on tähelepanuväärne, et kogumiku kirjutamisse on kaasatud nii lai ja esinduslik ring eesti ajaloolasi. «Koguteose koostajate ees on suur ülesanne juba kolme aasta pärast jagada ajaloohuvilistega kogumiku esimest köidet. Iga linn on uhke oma ajaloo üle ja seda enam peame hoolitsema, et me sellega tegeleme,» lisas ta.