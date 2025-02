Spordiarst selgitab, kuidas Tartu maratoniks valmis olla

Möödunud aastal, mil esimesest Tartu maratonist möödus pool sajandit, startisid suusasõbrad traditsiooniliselt Tehvandi suusastaadionilt. Tänavu on maratoni start hoopis Ida-Virumaal Alutagusel.

See, et Tartu maraton toimub tänavu Ida-Virumaal, ei muuda tõsiasja, et nädalavahetusel eesootav rahvaspordiüritus nõuab osalejatelt suurt pingutust. Seetõttu palus Tartu Postimees ülikooli kliinikumi spordimeditsiini osakonna taastusravi ja füsiaatria eriala vanemarst-õppejõul Maie Talil anda mõned olulised nõuanded, mida rajal, aga ka enne ja pärast maratoni silmas pidada.