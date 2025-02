ERMi juhi lahkumist saadab osa alluvate urin ja nurin

Tartu Postimees hakkas Saksa tegevust kritiseerivaid väiteid uurima juba eelmise aasta lõpus ja tegi selleks eri nädalatel mitu põhjalikku intervjuud. Kokkuleppel allikatega jäävad neist enamiku nimed käesolevas artiklis nimetamata, sest inimesed avaldasid kartust jääda tööta või pälvida hukkamõistu. Seevastu Saksa väitel kubiseb ütlustest välja joonistunud pilt valedest ega kajasta adekvaatselt kaugeltki kõigi nende inimeste arvamust, kellele on viidatud.

Esimene signaal, et kõik pole muuseumis roosiline, tuli laiema avalikkuse ette detsembris, mil pea 15 aastat ERMis leiba teeninud kogukonnasuhete koordinaator Aivi Ross hakkas Facebookis oma seinale postitama Saksa suhtes kriitilisi, kohati isegi sõjakaid mõtteavaldusi. Neist ühe juurde pani ta YouTube’i kanali lingi Ado Reinvaldi sõnadele kirjutatud lauluga «Mats alati on tubli mees», mis teadupärast ütleb muu hulgas, et mats ei kummarda saksa ees. Taolisi pooleldi krüptilisi sõnumeid ilmus Rossi kontole mitmeid.