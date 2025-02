Intervjuu Jiri Tintera: Tartu vanalinnas vaatavad vastu pimedad aknad, Siuru süvendab probleemi

Tartu vanalinnast kaovad inimesed ja teenused, melu on ainult kaheks nädalavahetuse õhtuks ja sedagi väikesel alal. Tartu linnaarhitekt Jiri Tintera leiab, et vanalinn vajab eraldi tähelepanu, et hoiduda probleemi süvenemisest Siuru valmimise järel. Kõik ei ole siiski must.