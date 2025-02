Näitusega kaasnevasse trükisesse on selgituseks märgitud, et Kostiantyn Tereshchenko, Serhii Serko ja Mariia Zahurska graafika, maalide ja keraamika väljapanekut võib liigitada vaatluseks, kuidas üha kiirenevad ja ettearvamatud protsessid muudavad reaalsuse üha raskemini hoomatavaks ja järjest abstraktsemaks, ning ühtlasi on see näitus võimalike tugipunktide otsing meie muutlikus maailmas.