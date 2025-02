Suurem rõhk on sõbrannade lapsepõlvel ja varasel teismeeal, kus pannakse aluse nende tulevikule. Lavalises tegevuses on kerge kaotada ajataju ja vaataja ei taipagi, kui noored on need tüdrukud, kuni mõni dialoogikatke selle valusalt esile tõstab. Kui neiud lahku kasvavad, muutub nende lugu katkendlikumaks.