Kalle Kroon: üks vigurimõte seoses Tartu 1686. aasta maketi koopiaga

Maketi originaal on valmistatud männipuidust, alusele on objektid kinnitatud puidust tappide ja kitiga, värvitud on objektid õlivärvidega. Leian, et käesoleval ajal, mil lapsi tõmbab üha enam arvutikeskkond koos selles leiduva ainesega, mida ma nimetaksin paralleelmaailmaks kõigi oma koletiste, sõjamängude ja muuga, oleks hea lasta valmistada vastukaaluks midagi reaalsemat, mis ühtlasi juhiks lapsi ka oma kodulinna ajaloo tundmise teel käelise tegevuse läbi. Selleks oleks kokkupandav konstruktor Tartu linnast – selle müüridest, tornidest, bastionitest ja kirikutest ning kui võimalik, siis ka raekojast ja elamutest, kui nende kujutamine osutub võimalikuks.