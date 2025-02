Võimalusega, et 51. korda peetav Tartu maraton kolib tänavu Otepää ja Elva vahelt Ida-Virumaa metsadesse, on klubi Tartu maraton arvestanud pikalt. Esimest korda tuli see korraldajatel jutuks jaanuari lõpul, kuid 4. veebruaril avalikustati ka maratoni programm, kus esimese reaalse plaanina nähti ürituse korraldamist just Ida-Virumaal.