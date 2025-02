Eili Arula: näed, ei juhtunudki midagi

Kõigist kindlustunnet sisendavatest sõnumitest hoolimata hoidis osa rahvast nädalavahetuse eel hinge kinni, varus küünlaid, patareisid ja purgisuppe, sest väike võimalus oli, et midagi võib elektrivõrgu Venemaast lahti haakimisel ja Mandri-Euroopa võrguga liitmisel juhtuda. Nüüd on hea meel tõdeda, et ei juhtunudki midagi.