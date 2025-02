Lauri Koni: rohepöörde nimel hävitatakse loodust

Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid on korraldanud mitmeid rahvakohtumisi, et arutada tuuleparkide rajamisega seotud muresid. Paljudes valdades puudub inimestel teave, millist mõju avaldavad need rajatised keskkonnale ja kohalikele elanikele. Tihti puudub isegi informatsioon, kui lähedale elumajadele tuulikud rajatakse. Eriti teeb muret kõrge inframüra tase, mille kohta on teadlased üle maailma avaldanud hoiatavaid uuringuid.