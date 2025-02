ARVUSTUS Vaatajate ette tuli sünkroniseeritud kakofooniline kaevikukabaree

Suures osas on lavastuse «Dr. Valuson» alusmaterjaliks paljudele 1980. aastate keskpaigast tuttav Ukraina filmitegija David Tšerkasski samanimeline multifilm. See tõi vaatajate ette ühe tuntuima Vene lastekirjaniku Kornei Tšukovski luuletused ja loo. Multikas oli värviküllane, laval on aga visuaalne pool üsna tume. Nagu ka alltekstid ja nende tõlgendamisvõimalused. Multifilmi muusikaline vaatemäng on tõlgitud lavakeelde, kus sellest on saanud absurdimuusikal elava muusika saatel.