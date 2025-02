Lumenappuse tõttu üha edasi lükkunud suusasari sai rohelise tule, algusega Otepäält

Talvele vastu minnes oli Lemeks Tartumaa Suusatalve korraldajate mõte teha sarnane suusasari, nagu see on varemgi enam kui 25 aastat toimunud. Seega taheti teha Tartumaa terviseradadel kuus eri suusastiilis või erineva formaadiga etappi nii, et igaühe vahele jääb kaks nädalat.