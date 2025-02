Tartu Postimehe andmetel on muuseumis mõnda aega valitsenud pingeline sisekliima ja osa alluvatest on rääkinud Saksa vastuolulisest juhtimisstiilist, mis muu hulgas on tagajalgadele ajanud ametiühingu.

Kultuuriministeeriumi vahendatud teates ütles Saks, et lahkub isiklikel põhjustel. «Kaalusin seda otsust sügavalt. Kolm aastat muuseumi direktorina on olnud pingelised ning ajad mitmetest kriisidest tulenevalt heitlikud ja ärevad. Muuseumidel tuleb pidevate muutustega kohaneda. 2025. aastal koostab muuseum uut arengukava ja seab sihte aastateks 2026 kuni 2030. Muutuste aeg kestab ja on õige, et Eesti Rahva Muuseumit veab seejuures eest uus ja värske jõuga juht,» sõnas ta.