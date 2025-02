Päästjad kutsusid korrale õhukesel jääl mänginud lapsed

Laupäeva, 8. veebruari varahommikul mõni minut pärast kella viit said päästjad väljakutse Tartus Jalaka tänavale, kus sõiduauto mootor põles lahtise leegiga, see ohustas ka läheduses asuvaid masinaid. Põlengu tagajärjel said kuumakahjustusi kaks kõrval seisnud sõidukit. Juhtunuga tegeleb edasi politsei.