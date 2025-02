Praegune lasteaia kasutuses olev hoone on amortiseerunud ning 1990ndate alguses kuueklassiliseks koolimajaks ehitatud hoones ei tegutse kool juba viimased neli aastat. Seal on kaks lasteaiarühma ja ruumid seltsitegevuseks. Olemasoleva kõrvale ehitatakse hoone kolmele rühmale ning uue valmides vana lammutatakse. «Nii vähenevad püsikulud üle 30 000 euro aastas. Tore on ka see, et midagi suurt, piirkonna atraktiivsust ja järelkasvu tõstvat tehakse väljapoole linna,» rääkis Kristi Klaos.