Minister Piret Hartman, on selge, et Ukraina vajab abi, kuid mida on meil Ukrainalt õppida?

Toidu varustuskindlus on üks osa julgeolekust. Meil räägitakse kriisideks valmistumise puhul ehk liiga vähe toiduga varustatusest ja toidu julgeolekust – see on kindlasti miski, mida on meil ukrainlastelt õppida.