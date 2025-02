PILTUUDIS Kuhu kadusid poest viieliitrised veepudelid? Linlased on nädalavahetuseks tublilt valmistunud

Alumine veeriiul oli tühi, kuid hinnasildid nii viieliitrise allikavee kui ka Saaremaa vee kohta olid alles. Ka jagus küllaldaselt 1,5-liitristes pudelites mineraalvett. Seega joogiveekriisist oli asi kaugel, vaid pigem sai tõdeda, et tartlased on nädalavahetuseks eeskujulikult valmistunud.

Kriisi oodata pole, kuid nii valitsus kui ka päästeamet on siiski soovitanud, et kuna laupäeval haagib Eesti end lahti Venemaa elektrivõrgust, tuleks toidu- ja joogipoolist ikkagi igaks juhuks koju varuda. Õigemini: tuleb valmistuda selleks, et kui elekter peakski kaduma, oleks esmatähtsad asjad kodus olemas.