Isamaa fraktsiooniga liitunud Sööt ütles, et paremaid valikuid väga ei olnudki, sest Isamaa on ka konservatiivne erakond.

Kas ERKi vaated enam ei kõnetanud? «Eks arenguruumi on ja mul on natukene teistmoodi vaated,» lausus Sööt ja lisas, et erakonna sees oli liiga palju arusaamatusi. Seda mõtet ta täpsustada ei soovinud.