ARVUSTUS Kunstiõppejõud viisid oma näitustega kokku krutsifiksid, linnavaated ja võluvad vineerpildid

Hiljuti usuteaduse magistriks saanud graafikadisainer, meediadisaini osakonna juhataja Jaanus Eensalu maalitud krutsifikside rida on justkui Kristuse kannatuste palverännu omamoodi rada, mida saab läbida mitmel pool Euroopas. Hea koloriidi ja tehnikaga maalitud pildid on siiski abstraktsed, neid saatvad palvetekstid lisavad veelgi abstraktset segadust.

Viimased kolm risti on naise kujutisega, mis on nüüdisaegse kristluse üha süvenev kummardus naissoo lisamisele lunastuse loos. Ja lõpuks on kaudse viitega püha õhtusöömaaja motiivile maal laulja David Bowie’ kujulise Kristuslapsega jumalaema Maarja süles. See keerab asja veelgi segasemaks, selgitagu autor oma kaastekstidega mida iganes.