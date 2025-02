Naistearst Kai Part võtab vastu Zonta tunnustuse ning räägib, mis vajab naiste maailmas parandamist

Tartu ülikooli kliinikumi naistearst Kai Part sätib end laupäeva õhtul Viljandisse Peetri villasse, et seal vastu võtta üks eriline auhind. See on heategevusorganisatsiooni Zonta International Eesti klubide tunnustus, mida zontad jagavad kord aastas üksikisikule või organisatsioonile. Tunnustuse väärib see, kes on väärtustanud naise erinevaid rolle ja panust ühiskonnas ning kes oma tõekspidamistega seisab aususe, usalduse, õigluse ja turvatunde eest.