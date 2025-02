Südamearstid: rikkis südant ei tohi unustada ka siis, kui haiguse sümptomeid enam ei ole

Kaasasündinud südamerikete nädalal tuletavad arstid meelde südamerikete korrapärase jälgimise vajadust, sõltumata sellest, kas riket on kirurgiliselt korrigeeritud või mitte. Eestis sünnib kaasasündinud südamerikkega lapsi igal aastal kuni 100, see on vastsündinutel kõige sagedasem kaasasündinud arenguanomaalia. Järjest enam saavad need lapsed tänu heale arstlikule hoolele ka täiskasvanuks ja elavad pika elu. Aga rikkis südant ei tohi unustada.