ANALÜÜS Kohalikus poliitikas ruulivad vanad kalad, ambitsioonikaid noori napib

Need kuus on osake Tartu poliitilisest järelkasvust. Kuigi pildile saaks tuua veel nii mõnedki uued tulijad, siis ülearu palju neid pole. Ees vasakult: Martin Ottas (RE), Daniel Kõiv (Eesti 200) ja Henn Kaaleb Humal (Isamaa). Taga vasakult: Maarja Maatee (SDE), Liina Maurer (Parempoolsed) ja Ronald Judin (ERK).

Sügiseste kohalike omavalitsuste volikogude valimiste eel heidetud pilk Tartu poliitmaastikule tõi ilmsiks selle, et kuigi erakondade liikmete seas leidub ka noori inimesi, pole vanad olijad neile enamasti kandvaid rolle andnud. See lubab oletada, et tänavu kokku tulevas uues volikogus saab värsket verd olema üpris vähe.