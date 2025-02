Reedene rõõm Kirjandusõpetaja Ivika Hein: hea luuletus on alati meist natuke targem

Õpetaja Ivika Hein töötab Miina Härma gümnaasiumis, kus on õppinud ka luuletaja Betti Alver ja kus kirjandust on õpetanud Villem Grünthal-Ridala. «Kui hoida meeles neid nimesid, siis see kuidagi toetab,» leiab Ivika Hein. «Endal on ka siis selline tunne, et tahad olla nende vääriline.»

Foto: Margus Ansu