Juhtkiri Turvavöö ja turvatunne

Välisuudiseid lugedes võib viimasel ajal kangesti jääda tunne, et maailm ei pöörle enam endisel moel ja meie suurim liitlane USA pakub järjest kummalisi, isegi hirmutavaid sõnumeid uue presidendi tegemistest ja plaanidest. Ega kodumaauudised palju erine – kes väga tahab tonti näha, see võib vabalt elada teadmises, et nädalavahetusega saavad otsa kraanist voolav vesi ja elektrivalgus, kui pärast pikki ja põhjalikke ettevalmistusi haagivad Baltimaad end lahti Vene elektrisüsteemist. Erialainimeste sõnum on seni küll lihtne: tavainimene ei märkagi midagi.