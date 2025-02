Zooloog ja loomaökoloog Raivo Mänd on üks neist, kellele Eesti Vabariigi president Alar Karis on otsustanud annetada Valgetähe IV klassi ordeni. See ei olnud Raivo Männile küll päeva esimene sedasorti õnnitlus, kuna uudisest autasu kohta sai ta teada tänu ühele oma endisele õpilasele, kes oli talle juba jõudnud elektronkirjaga õnnitluse saata.

«Et mida ma tunnen? Minu eas ei oskagi nii väga elevust tunda sellise asja üle,» tunnistas Raivo Mänd. «Ju see ikka rõõmu teeb. Iga tänu ja tähelepanek on seda. Need ordenid ja medalid on aga sellised asjad, need on nagu kuidagi ...»