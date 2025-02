Tõlkijat üllatas teenetemärgi saamise uudis supikeetmise ajal

Kersti Undi üllatus oli nii suur, et ta ei osanud seda isegi kirjeldada. «Mille eest, huvitav?!» ütles ta. «Ma ei ole viimasel aastal midagi suurt ja puhast teinud. Kõik minu suursaavutused on juba rõõmsasti seljataha jäänud, ka tõlkimise taevas on viimasel ajal olnud üsna tume.»

Enne ja pärast keskpäevast supikeetmist on tal siiski käsil järjekordne tõlketöö. «Elin Toona on kirjutanud uue romaani, see on väga mahukas ja seda ma praegu tõlgingi. Vahepeal keedan suppi, et nälga ei sureks,» lisas Kersti Unt.