Küsimusele, kas ta juba teab, et president annab talle teenetemärgi, kõlas Tegelmannilt vastuseks: «Oot, mida? Ei teadnud! Oi-oi-oi-oi-oi ...»

Seepeale pidas Palamuse muuseumi direktor hetkeks pausi ning ütles seejärel: «Kõrvade tagant läks korraks kuumaks. See on tõesti suur tunnustus, olen väga tänulik.»