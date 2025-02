Vanas Toome poes algab peagi jälle kauplemine

Toome poe ruumidesse loovad oma kohvik-poe abikaasad Kristjan ja Kristi Ansberg, kes on ettevõttele nimeks pannud OÜ Toome Pood, kuid kohviku nimeks Toome ei tule. Uus nimi on olemas, aga kohvikupidajad pole jõudnud seda veel registreerida, mistõttu jääb nimi esialgu saladuseks, et keegi ei saaks näiteks samanimelist veebilehte luua ja üritada seda Ansbergidele kalli raha eest müüa.