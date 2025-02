Sõpruse sild teeb mitme aasta jooksul läbi põhjaliku uuenduskuuri. Rekonstrueerimistöid tegeva ASi Tref ​projektijuhi Andre Künnapuu sõnutsi on esimesed kaks kuud möödunud edukalt, ehitajad on graafikus ning tänu soojale talvele on saanud teha ka selliseid töid, mida käreda pakasega teha ei õnnestuks.