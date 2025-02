Mari Tikan: varjendite rajamine – vajalik investeering Eesti turvalisusesse

Miks on eelnõu vajalik? Eesti on pindalalt väike riik, mistõttu on ääretult oluline, et inimesed jõuaksid ohu korral kiiresti turvalisse kohta. Kõige parem on, kui nad saavad jääda samasse hoonesse, kus nad parasjagu viibivad, ning liikuda selle turvalisse ossa. Seepärast kehtestataksegi nõue, et uued suuremad elu- ja avalikud hooned, kus inimesed viibivad pikema aja jooksul, peavad sisaldama varjumiseks sobivat kohta. See ei ole lihtsalt bürokraatlik lisakohustus, vaid hoolega kaalutud võimalus parandada elanike turvalisust.