Kui peakoka amet muutub rusuvaks, tuleb ka omanikuks ja juhatajaks hakata

Restorani Gastronomist & Terrass eestvedaja Karl Pajussaar on oma vaba aja põiminud tööga, mis tähendab, et vahel võtab ta paar tundi endale päeva hakul, siis jälle keskel.

Karl Pajussaar (31) pidas mõne aasta eest kokaametit palgatööna. Vahel keerulisematel päevadel tundis ta, et ei tahagi tööle minna. Nüüd on ta aga nii restorani peakokk, juhataja kui ka selle omanik ning tema tööpäevad on veel pikemad. Seda eriti just alanud «Maitsva Tartu» kuul, kuid ometi läheb ta nüüd tööle hea tujuga ja ootusärevalt.