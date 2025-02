Siuru planeeringu kohta tulid ettepanekud 45 esitajalt

«Ettepanekute sisuga ei ole ma jõudnud veel tutvuda,» ütles Tartu abilinnapea Elo Kiivet (SDE) eile pärastlõunal. Muudatusettepanekutega hakkab tegelema linnavalitsuse ruumiloome osakond, aga ka ta ise tutvub nendega. Kõige rohkem, 23 muudatusettepanekut tegi MTÜ Päästame Tartu Keskpargi. Selle juhatuse liige Janek Maat sõnas, et kogu Siuru kavandamise saaga on algusest peale vale olnud. «Esiteks see, et hoone on lubatud ehitada parki nii, et see sulandub parki ja puud jäävad alles. Aga haljastus ju väheneb tervel alal,» nentis Maat. «Võidutöös isegi ei pingutata, et haljastus suureneks.»