VAATA VASTASSEISE Vabavõitlusliiga Raju naaseb senisest rahvusvahelisemalt ülikoolilinna

Vabavõitluse ehk MMA liiga Raju sai eelmisel aastal uue omaniku ning kannab nüüd nime Evecon Raju. Eesmärk on olnud laieneda rahvusvaheliseks võistluseks ning peagi 17. korda peetaval võistlusõhtul lähevadki Tartus Eesti tippude kõrval vastamisi ka välismaalased.

OÜ ​Evecon ​tegevjuht Karl Kull sõnastas detsembris oma soovi, et Raju areenile tuleks aina enam välissportlasi ning et ülekandepilt jõuaks seega ka Euroopasse. Evecon Raju tegevjuht Ott Tõnissaar uskus omakorda, et uus algus seda ka võimaldab.