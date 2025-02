Endla Langel on nimekas pedagoog, kes õpetas aastail 1944–1983 Kambja koolis eesti keelt ja kirjandust, andis kunstitunde ning oli pikki aastaid ka õppealajuhataja.

Märkimisväärne on see, et kui jaanuari lõpus esitleti raamatukogus Unipiha kooli kauaaegse õpetaja Lembit Jakobsoni luulekogu «Kõik teisel pool jõge», oli Endla Langel kohal mitte lihtsalt niisama, vaid korralikult ettevalmistatult.