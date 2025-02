Jaak Laineste: kuidas Tartu linnavõim kaotab süstemaatiliselt rohelisust

Olukord on üsna skisofreeniline või, noh, vana kooli poliitretoorikale igati kohane: räägitakse üht ja tehakse täpselt vastupidist.

Tartu kliimakava deklareerib: «Tartu on hea energiaga targalt arenev kogukond ja roheline teerajaja.» Huvitav, kas rohelise teerajaja all mõeldakse, et rohelisuse asemele tuleb ehitada teed?